عضو «التحالف الوطني»: قمة القاهرة كشفت للعالم مجازر الاحتلال الإسرائيلي

أشاد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بانعقاد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قادة وزعماء العالم، مؤكدا أن البيان الختامي للقمة وضعت خارطة طريق لحل الأزمة وإنهاء الحرب.

قمة القاهرة للسلام

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة، كانت رسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، وأكد أيضا على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويتمتع شعبه بكافة حقوقه، بالإضافة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصورة عاجلة، ووقف إطلاق النار الفوري.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن الدولة المصرية كانت تهدف أيضا من هذه القمة إلى تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة التوصل لحل سلمي لإقامة دولة فلسطين.

وأكد محمد سيف، أن هذه القمة أثبتت للجميع أن مصر هي حائط الصد والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وانها لن تتخلي أبدا عن حقوق الشعب الفلسطيني.