10 حلول جذرية للقضية الفلسطينية دعت إليها قمة القاهرة للسلام

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، الحلول التي وضعتها مصر لحل الأزمة الفلسطينية المتفاقمة خلال الأيام الماضية، وذلك خلال مؤتمر القاهرة للسلام، الذي أقيم اليوم السبت، بحضور دولي كثيف.

وأكدت الحملة، في بيانها عبر صفحتها الرسمية، أن القمة اليوم تمركزت في 10 حلول واضحة وصريحة، وهي كالتالي:

1- قمة القاهرة للسلام شهدت مشاركة دولية واسعة من قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.

مصر تدعو العالم لحل جذري للقضية الفلسطينية في قمة القاهرة للسلام

2- سعت مصر من خلال دعوتها إلى قمة القاهرة للسلام، إلى بناء توافق دولى عابر الثقافات والأجناها و الأديان علينا العنف والإرهاب وقتل النصوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق.

3- دعت مصر إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر 3 والتهديدات ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة. ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

4- تطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداء عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.

5- إن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، بل اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل، كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيــم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.

6- إن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة لـ القضية الفلسطينية، والنساء والأطفال الذين يرتجفون زعباً تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولي علي قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنا ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

7- الشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي - الشعوب، بدءاً بالحق الأسعى لهو الية فى الحياة وقناة فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.

حلول مصرية لحل أزمة القضية الفلسطينية

8- إن جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.

9- تؤكد مصر، أنها لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً على موقفها والراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.

10- في إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهمدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.