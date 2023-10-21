متحدث الرئاسة: قمة القاهرة للسلام بمثابة جمعية عامة مصغرة للأمم المتحدة

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة القاهرة للسلام كانت بمثابة جمعية عامة للأمم المتحدة مصغرة على أرض مصر بالعاصمة الإدارية، والهدف الأساسي كان حشد التوافق نحو إنهاء الحرب في غزة، ونحن نعلم أن هذا الأمر معقد ولا توجد أية توقعات وآمال غير واقعية بهذا الشأن.

رسالة إيجابية للعالم

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مجرد انعقاد القمة في هذا التوقيت رسالة سياسية إيجابية ليست فقط حول مكانة مصر أو مكانة الرئيس السيسي وهي عالية ورفيعة ومقدرة نظرا للمصداقية السياسية.

توافق على حل الدولتين

وأشار إلى أن الحضور في قمة القاهرة للسلام يعبر عن مدى الانشغال بهذه القضية وكان هناك إجماع في جميع بيانات الدول حول حل الدولتين وهذا أمر في غاية الأهمية ولا يجب الإغفال عنه، إذ إن الحديث عن هذا الأمر كاد أن يتلاشى في السنوات الماضية وهذا أمر مهم.