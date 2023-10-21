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وكالات الأمم المتحدة تحذر: «الوضع في غزة كارثي»

كتب:

حسن سمير
10:49 م | السبت 21 أكتوبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، أن عدداً من الوكالات التابعة للأمم المتحدة حذرت من خطورة الوضع في قطاع غزة، ووصفته بأنه «كارثي».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، واستهدافه بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.  

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