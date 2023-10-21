أمينة خليل ومريم نعوم يُشاركان في تعبئة المواد الغذائية لأهالي غزة

حرص عدد من الفنانين، على دعم أهالي فلسطين، في تلك الحرب الدائرة حاليًا، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخصًا، على مدار الأسبوعين الماضيين، إذ شارك فنانين في تجهيز وتعبئة مواد غذائية لإرسالها للأهالي هناك.

وجاءت الفنانة أمينة خليل، من أبرز الفنانين الذين شاركوا في تعبئة مواد غذائية، وكذلك الكاتبة مريم نعوم، وأسماء جلال، ومريم الخشت، وباسل الزارو، وعمر الشناوي، وجيهان الشماشرجي، وسارة الشامي، وتيام مصطفى قمر، وياسمين العبد.

وكانت الكاتبة مريم نعوم، حرصت على طمأنة جمهورها خلال اليومين الماضيين، بعد وقوع خطأ على حسابها بموقع «فيس بوك» عندما حدد موقعها في مدينة غزة، لسرعان ما تعود وتؤكد أنها في القاهرة، وتشارك في إعداد وتجهيز مواد غذائية.