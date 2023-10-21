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أمينة خليل ومريم نعوم يُشاركان في تعبئة المواد الغذائية لأهالي غزة

كتب:

أحمد حسين صوان
10:15 م | السبت 21 أكتوبر 2023
أمينة خليل ومريم نعوم وأسماء جلال

أمينة خليل ومريم نعوم وأسماء جلال

حرص عدد من الفنانين، على دعم أهالي فلسطين، في تلك الحرب الدائرة حاليًا، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخصًا، على مدار الأسبوعين الماضيين، إذ شارك فنانين في تجهيز وتعبئة مواد غذائية لإرسالها للأهالي هناك.

وجاءت الفنانة أمينة خليل، من أبرز الفنانين الذين شاركوا في تعبئة مواد غذائية، وكذلك الكاتبة مريم نعوم، وأسماء جلال، ومريم الخشت، وباسل الزارو، وعمر الشناوي، وجيهان الشماشرجي، وسارة الشامي، وتيام مصطفى قمر، وياسمين العبد.

وكانت الكاتبة مريم نعوم، حرصت على طمأنة جمهورها خلال اليومين الماضيين، بعد وقوع خطأ على حسابها بموقع «فيس بوك» عندما حدد موقعها في مدينة غزة، لسرعان ما تعود وتؤكد أنها في القاهرة، وتشارك في إعداد وتجهيز مواد غذائية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.