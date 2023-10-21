مستشار الرئيس الفلسطيني: الأولوية حاليًا وقف العدوان على قطاع غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأولوية حاليًا هي وقف العدوان على غزة، ومنع التصعيد إلى جانب إيصال المساعدات إلى القطاع.

الدعم تحقق من خلال فعاليات قمة القاهرة للسلام

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء دي إم سي» المذاع بقناة «دى إم سي» أن الدعم والإسناد العربي تحقق في أبهى وأقوى صورة خلال فعاليات قمة القاهرة للسلام، التي جاءت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى إنه لا يمكن الحديث عن أي قضية داخلية في فلسطين خاصة فيما يتعلق بحركة حماس وقت العدوان على قطاع غزة.

وتابع: «عندما يتوفر توافقًا عربيًا على دعم القضية وتبني الرؤية الفلسطينية، فالعالم لن يجد سوى أن يقف مساندا للموقف الفلسطيني؛ المطالب بضرورة إنهاء الاحتلال كأساس لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع».