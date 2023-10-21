الجزائر تبدأ تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بياناً مساء اليوم السبت، أعلنت خلاله عن بدء تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر مطار العريش في مصر.

ووفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، قرّرت الجزائر، بأمر من رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية مهمة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتتضمن المساعدات المقدمة من الجزائر مواد غذائية وطبية وألبسة وخيام، عن طريق جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

وتُعبّر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر، قيادة وشعبًا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.

وشهدت مدن الجزائر، مؤخراً، مظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين، وتنديدًا بمجزرة مستشفى «المعمداني»، والقصف الهمجي المستمر لقطاع غزة، مع الدعوة لتجديد موعد الاحتجاجات قريبًا.

وأدانت الجزائر في وقت سابق، بشدة الهجوم الإسرائيلي الهمجي المتعمد على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط ما يقرب من 500 شهيد غالبينهم من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.