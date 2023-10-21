النرويج: نأسف على الوضع الإنساني وندين الحصار المفروض على غزة

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى، إن الأحداث الجارية فى فلسطين الآن تُهدّد باندلاع حرب فى المنطقة بأكملها، مشدّداً على أن هذا الوقت ليس المناسب لقطع الدعم عن السلطات الفلسطينية، ومعالجة الوضع الإنسانى فى غزة.

وأضاف فى كلمته بقمة القاهرة للسلام أمس: «لقد قُمنا بإدانة الحصار المفروض على غزة، وفقد حياة هؤلاء الأبرياء التى راحت ضحية الصراع، ونأسف على الأخبار التى نسمعها عن الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة».

وتابع: «كل ربع ساعة يموت طفل فى قطاع غزة، وهذا يجب ألا يستمر أبداً، كما أن المياه والكهرباء والغذاء غير موجودة فى قطاع غزة، وأنا سعيد عندما شاهدت الشاحنات تدخل إلى غزة فى الصباح، وأشكر كل من شارك فى ذلك، وهذه بداية رائعة وذكية، ويجب تسريع تقديم المساعدات الإنسانية ويجب ألا يتم إعاقة العمليات الإنسانية وأن تكون منتظمة فى الأداء».

وطالب وزير الخارجية النرويجي بتسهيل تقديم المساعدات للقطاع، وعلى رأسها المياه والكهرباء، معلناً عن دعم إضافى لغزة مخصّص إلى منظمة «الأونروا»؛ لمعالجة الوضع الإنسانى السيئ فى قطاع غزة.