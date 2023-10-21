يوسف الحسيني: مصر نجحت في إعادة القضية الفلسطينية للأجندة الدولية

تساءل الإعلامي يوسف الحسيني «هل قضية الصراع العربي الإسرائيلي كانت مدرجة على الأجندة الدولية قبل قمة القاهرة للسلام؟ مجيبًا: «لا بالقطع بدليل أن الكُتاب العرب تقريبًا الكثير منهم كانوا يكتبون خلال الـ19 شهرا الماضية وبالتحديد من 24 فبراير 2022، إلى الأسبوع الماضي، الكثير من المقالات في شتى الدول العربية كانت تخلو من الحديث عن القضية الفسطينية، متسائلا هل انشغلتم بأوكرانيا وتركتم فلسطين؟ ولماذا لم تعد القضية الفلسطينية شغلا شاغلا للعالم؟».

نجحت مصر أنها تضع قضية الصراع العربي الصهيوني على الأجندة الدولية مرة ثانية

وتابع الإعلامى يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة عبر فضائية «القناة الأولى»: «لماذا اختفت فلسطين من الأجندة العالمية؟ ونجحت مصر اليوم في وضع قضية الصراع العربي الإسرائيلي على الأجندة الدولية مرة ثانية».