يوسف الحسيني: الفلسطينيون يتعرضون لعقاب الجماعي.. ومصر لم تغلق معبر رفح

استعرض الاعلامي يوسف الحسني مُقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام الذي حضره زعماء دول العالم من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تدين استهداف قتل أو ترويع المدنيين المسالمين.

الأزمة الإنسانية كارثية

وتابع الحسيني: «القاهرة تعبر عن الدهشة البالغة من وقوف العالم خلال مشاهدته للأزمة الإنسانية كارثية بيتعرض لها 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، والفلسطينيون يفرض عليهم عقاب الجماعي والحصار والتجويع والضغوط العنيفة للتهجير القسري، ممارسات ينبذها العالم المتحضر».

الظروف الحالية بتؤكد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وأوضح يوسف الحسييني أن الظروف الحالية تؤكد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة، والقصف الاسرايلي والمتكرر والمستمر والمتعمد للجانب الفلسطيني من المعبر هو الذي يحول دون عمل معبر رفح البري.