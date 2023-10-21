مظاهرات في مدن أوروبية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

واصل المئات من أعضاء الجاليات العربية والإسلامية احتجاجاتهم في عدد من العواصم الأوروبية، اليوم السبت، دعماً للشعب الفلسطيني، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 15 يوماً، شملت العاصمة البولندية وارسو، والرومانية بوخارست.

شعارات منددة بالعدوان على الشعب الفلسطيني

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد رفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها الجالية الفلسطينية ومتضامنون عرب وبولنديون وأجانب، في العاصمة البولندية وارسو، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة

وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالعدوان على الشعب الفلسطيني، ورفعوا، وتندد بالإبادة الجماعية، كما رددوا شعارات مؤيدة لفلسطين، ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكذلك، تظاهر المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية وحشد من الشعب الروماني، في العاصمة بوخارست، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

ونظم التظاهرة إقليم حركة فتح في رومانيا، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، وتخللها عدة كلمات من مختلف المشاركين والمناصرين للقضية الفلسطينية ورجال الدين المسيحيين.

وطالب المتحدثون، المجتمع الدولي، بوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

كما أدان المتحدثون العدوان على قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والأبراج السكنية، والذي طال المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة التي لجأ إليها المواطنون العزّل والمرضى، مطالبين بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.