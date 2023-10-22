جماهير الأهلي تقف في صف الزمالك للمرة الأولى منذ سنوات.. ما القصة؟

الأهلي والزمالك متضادان لا يتفقان في كرة القدم، لكن القضية الفلسطينية جمعتهما، تحت عبارة «قضيتنا واحدة»، بعدما أصبحت كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، وإنما منصة مؤثرة قادرة على توصيل رسائل للعالم، وهو ما استغله لاعبو الزمالك، في ليلة خماسية الأبيض أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

جماهير الأهلي تشيد بلاعبي الزمالك بسبب الدعم لفلسطين

بالشال الفلسطيني بدأ لاعبو الزمالك النزول من الأتوبيس الخاص بالفريق، استعدادًا للدخول إلى ستاد القاهرة، الذي احتضن مباراة الفارس الأبيض ونظيره سموحة، في مباراة ملحمية للفريق الأبيض، الذي عزف سيمفونية من الأهداف لا تنسى، وسط أنغام وهتافات الدعم للقضية الفلسطنية من قبل الجماهير.

للمرة الأولى قد تجد جمهور الأهلي يشيد بالغريم التقليدي والأزلي الزمالك، لكن المستحيل تحقق في ظل ارتباط الغريمين بقضية واحدة، وهي الدفاع عن الأشقاء في فلسطين، ضد الإرهاب الغاشم من قبل العدو الإسرائيلي، الذي يقصف جميع المباني المأهولة بالمواطنين، إلى جانب الصروح الطبية ودور العبادات.

«ايه الجمال ده.. قضيتنا واحدة.. عاش نادي الزمالك».. عبارات عبرت بها إحدى الصفحات الجماهير المنتمية للأهلي، والتي تحمل ملايين المتابعين، يصل عددهم إلى 6 ملايين، وذلك إشادة بتصرف لاعبي الغريم التقليدي الزمالك، بعد الخروج من الأتوبيس الخاص بالفريق، حاملين الشال الفلسطيني على الأكتاف، في رسالة واضحة لدعمهم لفلسطين ضد الهجمات العنيفة من الكيان الإسرائيلي.

دعم فلسطين في لقاء الزمالك وسموحة

مباراة الزمالك كانت لوحة مرسومة بالدعم لفلسطين من كل جانب، إذ ظهرت الجماهير في مشهد إنساني أسطوري لا ينسى، بهتافات رجت المدرجات تحمل عبارات دعم للقضية الفلسطينية، وسط ترديد عبارة «بالروح بالدعم نحميكي يا فلسطين».

لاعبو الزمالك رفضوا الاحتفال بالخماسية التي أمطروا بها شباك سموحة، ضمن منافسات دوري نايل، دعمًا للقضية الفلسطينية، واكتفوا برفع علامة النصر، آملين أن يتحول الحلم إلى حقيقة وتنتصر فلسطين على العدو الإسرائيلي.