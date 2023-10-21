«المصريين الأحرار» عن قمة القاهرة للسلام: لا مجال للتفريط في قضية فلسطين

أكد حزب المصريين الأحرار متابعته عن كثب مجريات قمة القاهرة للسلام، عقب دعوة جمهورية مصر العربية، لحضور قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف ضمان استمرار وصول المساعدات بصورة دائمة، والتفاوض لوقف الصراع العسكري في فلسطين، والوصول لحل نهائي بإقامة الدولتين وفق حدود يونيو 1967.

وأضاف الحزب في بيان، أنه من منطلق قراءته للمشهد يرى أن القوى العالمية تكيل بمكيالين، فإنه رغم تبني الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي ذات الرؤية المصرية، لكنه بات جليا أن تلك المؤسسات بقوانينها تهدف تقنين هيمنة دول بعينها، ضاربين عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والعدالة التي يتشدقون بها.

وكذا سقط القناع عن المنظمات الحقوقية التي اعتادت تسيس مبادئ حقوق الإنسان، وتلتزم الصمت عما يحدث من قتل الآلاف الأبرياء، وقصف المستشفيات ودور العبادة ضاربين بوضوح كل القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي أعدوها بأنفسهم.

المصريين الأحرار يؤكد دعمه لموقف مصر نحو القضية الفلسطينية

أوضح أنه يتساءل حينما حدث غزو العراق للكويت، لم تمضي بضع ساعات حتي حشدت تلك الدول بعينها كل القوى والعالم ضد العراق لتحرير الكويت، ولم تحرك ساكنا فيما يخص القضية الفلسطينية برمتها.

وأردف: «وكان لدينا تطلع أن تعرض القوى الدولية إعادة إعمار غزة والأخذ بيد الشعب الفلسطيني ولكنه بات جليّا أن علي كافة الدول النامية التكاتف مع بعضها البعض لتكون قوة واحدة حتي تنشئ كيانات سياسية واقتصادية تستطيع الوقوف ضد هذه الهيمنة دفاعا عن مصالحها وإرساء العدالة والإنسانية الحقيقية».

وتابع: «بعد أن بات واضحا أن العالم لا يستمع إلا للقوة الاقتصادية، ندعو الدول الداعمة للقضية الفلسطينية التعاون مع مصر بصورة إيجابية نحو دفع القضية لحل شامل، باستخدام ما تمتلك من نفط وغاز واستثمارات كسلاح فاعل حتي تحرك ساكنا».

كما أكد الحزب رفضه أي اتجاه لتصفية القضية الفلسطينية ولن يكون هناك مجال للتفريط في أرض مصر وحماية أمنها القومي بكفل السبل، ونؤكد اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية في كل القرارات والتدابير.