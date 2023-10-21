مسلم: قمة القاهرة للسلام جرس إنذار بأن ما يحدث في فلسطين عار على الإنسانية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، إن قمة القاهرة للسلام جرس إنذار بأن ما يحدث في فلسطين عار على الإنسانية وكل قيم حقوق الإنسان التي طالما تغنى بها الغرب للتدخل في شؤون أي دولة.

تأكيد دور مصر وتأثيرها

وأكد مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر وتأثيرها، وهو الدور الذي تعرض لانتقادات من قبل البعض، الذي لا يعي أهمية مصر ودورها وتأثيرها في المحيط العربي والأفريقي والقضية الفلسطينية خاصة.

الغرب لا يسمع ما يحدث في غزة

وتابع: «الغرب يسمع ما يحدث من إسرائيل، ولا يسمع ما يحدث في غزة، وكلمة الرئيس السيسي في قمة اليوم حاسمة وواضحة، وهي عدم القبول أو السماح بتصفية القضية على حساب مصر، وما قاله الرئيس انعكاس لما حدث أمس في مصر من مظاهرات تؤكد الثقة في قرارات القيادة السياسية والتعاطف والتأييد لما تتخذه القيادة السياسية».