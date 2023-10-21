رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مسلم: قمة القاهرة للسلام جرس إنذار بأن ما يحدث في فلسطين عار على الإنسانية

كتب:

محمد عزالدين
11:50 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم

الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، إن قمة القاهرة للسلام جرس إنذار بأن ما يحدث في فلسطين عار على الإنسانية وكل قيم حقوق الإنسان التي طالما تغنى بها الغرب للتدخل في شؤون أي دولة.

تأكيد دور مصر وتأثيرها

وأكد مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر وتأثيرها، وهو الدور الذي تعرض لانتقادات من قبل البعض، الذي لا يعي أهمية مصر ودورها وتأثيرها في المحيط العربي والأفريقي والقضية الفلسطينية خاصة.

الغرب لا يسمع ما يحدث في غزة

وتابع: «الغرب يسمع ما يحدث من إسرائيل، ولا يسمع ما يحدث في غزة، وكلمة الرئيس السيسي في قمة اليوم حاسمة وواضحة، وهي عدم القبول أو السماح بتصفية القضية على حساب مصر، وما قاله الرئيس انعكاس لما حدث أمس في مصر من مظاهرات تؤكد الثقة في قرارات القيادة السياسية والتعاطف والتأييد لما تتخذه القيادة السياسية».

اقرأ المزيد:

«المصريين الأحرار» عن قمة القاهرة للسلام: لا مجال للتفريط في قضية فلسطين

قيادات حزبية: عبور المساعدات الإنسانية يؤكد نجاح قمة القاهرة للسلام قبل انعقادها

رسائل للعالم من «قمة القاهرة للسلام».. الإعلامية شافكي المنيري تشيد بدور مصر

10 حلول جذرية للقضية الفلسطينية دعت إليها قمة القاهرة للسلام

متحدث الرئاسة: لا يوجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام

حملة «مواطن» تشيد بجهود الرئيس السيسي: قمة القاهرة للسلام تعبر عن قوة مصر
بقلم محمد عزالدين