طارق فهمي: سيناء خارج الحلول السياسية للقضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تدعم كل الحلول بشأن الأزمة الفلسطينية، لكن سيناء خارج تلك الحلول.

سيناء خارج سياق حلول القضية الفلسطينية

وأضاف «فهمي» خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن سيناء خارج السياق، ولن نقبل بأي صورة من الصور أن يتم مناقشتها في أي مفردات قادمة مع إسرائيل أو مع أي دولة عربية أو صديقة أو شقيقة، معقبًا: «إلا سيناء.. هذا الأمر مغلق تمامًا».

توطين الفلسطينيين في سيناء أمر مغلق وغير قابل للنقاش

وأكد الدكتور طارق فهمي، أن توطين الفلسطينيين في سيناء أمر مغلق وغير قابل للنقاش، لافتاً إلى أن عمل ترتيبات ودعم للأشقاء الفلسطينيين فإن ذلك يتم طيلة الوقت، كما أن فتح المعبر وإغلاقه يتم من خلال ضوابط مصرية، والأمر لا يتعلق بمعبر رفح فحسب، فهناك اتفاقية معابر، حيث توجد معابر لدى الجانب الإسرائيلي ولا أحد يتكلم بخصوصها، وهي تعد تسهيلات يستطيع أن يوفرها الأمريكان.