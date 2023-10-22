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إزالة 70 حالة إشغال متنوعة في حي المنتزه بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
08:48 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
حملات إزالة بالمنتزه

حملات إزالة بالمنتزه

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحي يستجيب على الفور لشكاوى المواطنين الخاصة بإزالة الإشغالات والحواجز، وفتح الطرق أمام المارة.

ضبط 70 حالة إشغال

وذكر رئيس الحي لـ«الوطن»، أنة تلبية لشكاوى المواطنين، تم شن حملة صباحيه مفاجئة بشوارع العيسوي، و15من العيسوي، وعثمان حلمي، وخالد بن الوليد، وشارع سعيد الأدهم، وسيف وحسن رفعت، ما أسفر عن التحفظ على 70 حالة إشغال متنوعة، والتنبيه على المخالفين بالالتزام وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

القضاء على ظاهرة الإشغالات

وأكد رئيس الحي، أن الحملات تتواصل يومياً لإعادة الانضباط للشارع السكندري، لفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين، وتسهيل حركة المرور والمواطنين، مشيرا إلى عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم وقوة، حتى يتم القضاء نهائياً على ظاهرة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة في الإسكندرية.

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