3 هزات أرضية تضرب عدة دول.. أشدها بقوة 6.1 درجة

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم، أنّ زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة دادينج نيبال.

وأضاف مركز رصد الزلازل أنّ الهزّة الأرضية وقع على عمق 13 كيلومترًا ومركزه على بعد 55 كيلومترًا غربي العاصمة كاتماندو، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وذكر مسؤول كبير في منطقة دادينج، أنّنا شعرنا بهزات قوية للغاية، وهرع بعض السكان إلى خارج منازلهم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ويذكر أنّ نيبال تعرضت لزلزال قوي في عام 2015، حين ضربها زلزال البلاد وأسفر عن سقوط أكثر من 4 آلاف قتيل، ودمار هائل للمنشآت العامة والخاصة.

زلزال المكسيك

وعلى جانب آخر، أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك، عبر شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، بأنّ هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية غيريرو في جنوب المكسيك.

ووقع مركز الزلزال على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان ماركوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 13.3 ألف نسمة، وكانت بؤرة الهزات على عمق 10 كيلومترات.

زلزال جبال منتصف الهند

ومن ناحية أخرى، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي أنّ زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربة سلسلة جبال منتصف الهند، وكانت على عمق 10 كيلومترات.

وبحسب مركز رصد الزلازل فإنّ مركز الزلزال كان على بعد 1429 كيلومترا شرق فاكوس، موريشيوس، و974 كيلومترا جنوب شرق بورت ماثورين، موريشيوس.