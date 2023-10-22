وصول 31 ألفا و500 طن ألومنيوم عبر ميناء سفاجا و339 سيارة إلى بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 459 شاحنة و382 سيارة، وشملت حركة الواردات 34 ألف طن بضائع، 178 شاحنة و367 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و281 شاحنة و15 سيارة.

31 ألفا و500 طن ألومنيوم

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة DEBI قادمة من جبل علي لشحن فوسفات ومغادرة السفينتين الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «CHIOS VICTORY»، وعلى متنها 31 ألفا و500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2450 طن بضائع و182 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي وآيلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «ALHUSSEN» وعلى متنها 339 سيارة بوزن 678 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 860 راكبا بموانيها.