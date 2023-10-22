شهد سعر الریال السعودي الیوم الأحد 22-10-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات استقرارًا ملحوظًا، إذ جاء الشراء بالنسبة لأقل سعر 7.95 جنيه والأعلى في البنوك 8.24 جنيه، ويتراوح البيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، وفقا لبيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

ونستعرض سعر الریال السعودي الیوم الأحد 22-10-2023 في البنوك المصرية، كما يلي في عدد من البنوك.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الشراء 8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بالنسبة للشراء 8.20 جنيه، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، نفس السعر في الأهلي المصري، وهو 8.20 جنيه الشراء، و8.23 جنيه البيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بالنسبة للشراء 8.19 جنيه، و8.25 للبيع.