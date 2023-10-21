استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-10-2023 في البنوك على الأسعار التي أعلنت في ختام تعاملات البنوك المصرية يوم الخميس الماضي في ظل أن هناك توقعات باستمرار استقرار سعر الريال حتي نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-10-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وصل إلى 8.25 جنيه بيعًا و8.21 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 8.18 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعاً.