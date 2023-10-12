يواصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-10-2023 في البنوك هدوءه الذي عليه منذ ختام تعاملات أمس داخل كافة البنوك المصرية، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ فترة طويلة وذلك وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-10-2023 في البنوك 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما وصل سعر الريال السعودي داخل البنك الاهلي المصري إلي 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه بيعا و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الأسكندرية

بينما يبلغ سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 8.21 جنيه شراءً و 8.25 جنيها بيعا.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وصل إلي 8.18 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا.