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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
09:12 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-10-2023، ليحافظ على ثباته منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي: 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و 8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

- سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

- كما وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 8.24 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراءً. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

- وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك الإسكندرية يسجل 8.21 جنيه للشراء أما سعر البيع فهو 8.25 جنيه. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيها للبيع.

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