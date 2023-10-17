سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك
كتب:
مريم حنفي
09:12 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم
استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-10-2023، ليحافظ على ثباته منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
- سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
- كما وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 8.24 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراءً.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
- وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك الإسكندرية يسجل 8.21 جنيه للشراء أما سعر البيع فهو 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
- وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيها للبيع.