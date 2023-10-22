دعاء شامل لأهل غزة وفلسطين والقدس والأقصى: رب اكشف الضر وثبتهم (فيديو)

لم تغب القضية الفلسطينية عن قلوب الشعوب العربية والإسلامية وكل من له ضمير حي يدافع عن المظلومين والمضطهدين في كل مكان، وقد تعددت وسائل وأساليب دعم الفلسطينيين المحاصرين من الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين، تنوعت هذه الأساليب ما بين الدعم بالمال والتبرع بالدم والوقفات الاحتجاجية، ومع كل هذه الوسائل يبرز الدعاء والتضرع إلى الله لأهل فلسطين والقدس وغزة والأقصى بأن ينصر إخواننا المستضعفين على عدوهم ويثبتهم ويكشف الضر عنهم.

دعاء لأهل فلسطين والأقصى وغزة

وبخصوص دعاء شامل لأهل غزة وفلسطين وغزة والأقصى فإنَّ الدعاء من أهم العبادات، إذ قال الله تعالى: {وقالَ ربُّكُمُ ادعوني أستجِبْ لكمْ إنَّ الَّذين يستكبِرُون عن عبادَتِي سيَدْخُلُون جهنَّمَ داخِرِين}. (غافر: 60)، وأكّد الأزهر الشريف عبر صفحته بموقع فيس بوك أنَّه قد ندب الله تعالى عباده إلى دعائه وتكفَّل لهم بالإجابة فضلاً منه وكرماً، ومَنْ أعرض عن دعاء ربِّه فهو مستكبر متعال، مآله إلى جهنَّم صاغراً ذليلاً فيها.

ويستعرض التقرير التالي دعاء شامل لأهل غزة وفلسطين والقدس والأقصى على سبيل المثال لا الحصر، خاصة أنَّهم يتعرضون لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الجاري والتي شنتها المقاومة الفلسطينية.

دعاء شامل لأهل غزة وفلسطين والقدس والأقصى

وقبل استعراض دعاء شامل لأهل غزة وفلسطين والقدس والأقصى، فقد شدد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في تصريح له، على تأكّيد أنَّ القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة والتي يجب العمل الجاد على إعلانها رسميا والاعتراف بها وقبول عضويتها الفاعلة في كافة المنظمات والهيئات الدولية، فالقدس ليست مجرد أرض محتلة، او قضية وطنية فلسطينية، او قضية قومية عربية بل هي أكبر من كل ذلك فهي حرم إسلامي مسيحي مقدس، وقضية عقدية إسلامية مسيحية وأن المسلمين والمسيحيين وهم يعلمون على تحريرها من الاحتلال الغاشم فإنما يهدفون إلى تأكيد قداستها ودفع المجتمع الإنساني إلى تخليصها من الاحتلال.

دعاء لأهل غزة

وبخصوص دعاء شامل لأهل غزة وفلسطين والقدس والأقصى فمن آداب الدعاء بشكل عام البدء بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن استحضار قول الله تعالى في سورة آل عمران: وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (139) إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَٰفِرِينَ (141) أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ (142).

ويمكن الدعاء لأهل غزة بالعديد من الصيغ ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

- نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

- اللهم أنزل عذابك على الصهاينة اللهم دمر دولتهم اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.

- اللهم دمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي ودباباتهم واضلل صواريخهم اللهم اخذل من عاونهم اللهم اجعل الدائرة عليهم

- اللهم ثبت إخواننا الطيبين المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم.

دعاء مشاري راشد لأهل غزة وفلسطين

كما يمكن الاستعانة بالدعاء الذي ردده الشيخ مشاري راشد العفاسي لنصرة أهل غزة وفلسطين والقدس والأقصى وجاء فيه:

- اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أذق الصهاينة شر عذاب اهزمهم وزلزلهم يا سريع الحساب، اللهم اسحقهم واكبتهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم يا عزيز يا وهاب، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق آمين.

- اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين.

- اللهم اخرج قوات الاحتلال منه أذلة صاغرين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين.

- اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم وثبتهم يا قوي يا عزيز.

- اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم واجبر كسرهم وكن لهم عونا ونصيرًا يا رب العالمين.

كما يمكن ترديد دعاء لأهل فلسطين والقدس وغزة والأقصى بالصيغة الآتية والتي نشرت على صفحة الأزهر الشريف في استحباب الدعاء بشكل عام:

ربنا يا واسع الفضل والرحمة تول أمرنا، وأحسن خلاصنا، كن لنا وليا ومعينا، ظهيرًا ونصيرًا، انصرنا بما تنصر به أولياءك، استعملنا فيما تشغل به أحبابك، دلنا بهدايتك لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إليك، حل بيننا وبين ما يغضبك واصرفه عنا.

اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها

ويمكن أيضا ترديد دعاء لأهل فلسطين والقدس وغزة والأقصى فنقول على سبيل المثال لا الحصر:

- يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم في حديث رواه أنس ابن مالك ورد في صحيح البخاري «لقد تركتُم بالمدينةِ أقوامًا ما سِرْتُمْ مسيرًا ولا أنفقتُم من نفقَةٍ، ولا قطعتُم من وادٍ إلَّا وهم مَعَكم فيه قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وكيفَ يكونونَ معَنا وهم بالمدينةِ ؟ فقالَ: حبَسَهمُ العُذرُ». ونحن حبسنا العذر يا رسول الله.. فاكتبنا يا رب معهم والهمنا ما نفعله لنصرتهم اللهم ثبّت اقدامهم.

- نشهدك يا رب العالمين انّ أعيننا تفيض من الدمع حزناً وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم.. لانتفضنا وما استكنّا فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل ان نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب.

- اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين.

- اللهم يا سامع السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى اللهم يا سامع السر والخفية يا من حوائجنا عنده مقضية.

- اللهم يا مسبب الأسباب يا قاهر الأعداء يا هازم الأحزاب يا منزل الشتاء يا مخرج الأموات يا هازم الذات، يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا بانيه السماء بغير عمد ما مسير الأرض بغير عون.

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.

- اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

- اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين، واحفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.. ولا ينتهي رمضان إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم.