توقعات بسقوط أمطار على البحر الأحمر اليوم.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تسود مدن محافظة البحر الأحمر أجواء خريفية معتدلة اليوم، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 إلى 31 درجة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

سقوط أمطار على البحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر جاهزيتها لسقوط الأمطار المتوقعة على سلاسل جبال البحر الأحمر مع بدء موسم الأمطار والتي تصل إلى حد السيول على الطرق والجبال ومدن جنوب البحر الأحمر.

استعدادات البحر الأحمر لسقوط الأمطار

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، جاهزية المحافظة لسقوط الأمطار المتوقعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنبيه على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية، وتشكيل لجان للمرور على السدود والبرابخ للتأكيد على جاهزيتها وعدم وجود أي عوائق تعوق المياه الناتجة عن أي سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 28 درجة مئوية

- جنوب سيناء 32 درجة مئوية

- شمال الصعيد 31 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 36 درجة مئوية