تعليم البحر الأحمر يعلن جاهزية المدارس لخطة الإخلاء وقت وقوع الكوارث

عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، مع قيادات التعليم بالبحر الأحمر لمتابعة جاهزية المدارس بخطة الإخلاء ومتابعة لجنة الأزمات والكوارث وتنفيذ خطة الإخلاء، والتأكد من جاهزية المدارس وصيانتها مع المراجعة الميدانية لمباني المدارس، والتواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدارس والمنشأة التعليمية من المصارف ومخرات السيول.

إدارة الأزمات والكوارث بتعليم البحر الأحمر

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على هامش الاجتماع على ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

حصر الطلاب المتسربين من التعليم

وأشار إلى تسليم الكتب المدرسية ومتابعة رفع مخصصات الكتب الدراسية لكل إدارة تعليمية وتوزيعها على المدارس، مطالباً ببيان بأعداد الطلاب المتسربين من التعليم بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والإجراءات المتخذة حيال ذلك.

وفي سياق متصل، عرض وكيل التعليم موقف حصص المشاهدة والأنشطة 25% لشهر أكتوبر 2023 بأعداد طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام والفني بالمدارس العسكرية واستلامهم للزي المدرسي