تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، بواقع 8 سفن، وجرى تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، تضمنت 656 شاحنة و60 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، 294 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 362 شاحنة و40 سيارة.

استقبال السفينتين الحرية ودليلة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، ومغادرة العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس، العبارة أمل وغادرت السفينتان الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع، تداول 1780 طن بضائع و171 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1093 راكبًا.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18 ألفًا و112 طنًا، تشمل 5333 طن جبس معبأ و1363 طن رمل و1489 طن ملح معبأ و3112 طن أسمنت معبأ و2800 طن علف و1800 طن مولاس و2215 طنا من البضائع المتنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 66 ألفًا و486 طنًا، تشمل 8752 طن حديد و8379 طن خردة و 1318 طن ابلاكاش، و21 ألفًا و608 أطنان ذرة، و9440 طن سكر و12 ألفًا و600 طن قمح، و4389 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 32 حاوية مكافئة، والترانزيت 1484 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52 ألفًا و30 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 413 ألفًا و859 طنًا.

وغادرت 3 قطارات، بحمولة إجمالية 3893 طن قمح، متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5531 شاحنة.