وكيل «أوقاف البحر الأحمر»: حماية الوطن فطرة إنسانية وواجب ديني

قال الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الميناء الكبير بالغردقة، إن الوطن هو الطريق الذي نسلكه والهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه، وحب الوطن فطرة إنسانية وواجب ديني، وحماية الوطن ضرورة لحماية العرض.

الحفاظ على الوطن

وأكد خلال إلقاء خطبة الجمعة، أن الحفاظ على الوطن ضرورة شرعية، كما أمرنا الله بتوحيد الكلمة للدفاع عن الأوطان، كما قال تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»، متابعا: «أرشدنا الله بالحفاظ على الأوطان، وشرّع الله الجهاد في سبيل الدفاع عن الأوطان»، مضيفًا أن الأسلحة لا ترفع إلا لحماية الأوطان.

من يموت دون وطنه شهيد

وتابع «السباعي» أن رسول الله أوضح أن من يموت في سبيل وطنه فهو شهيد، في قوله صلى الله عليه وسلم «من قتل دون أرضه فهو شهيد»، مضيفًا أن النبي حث على الدفاع عن الأوطان.

صلاة الغائب بمساجد البحر الأحمر

وأدى الآلاف المواطنين صلاة الجمعة في مسجد الميناء الكبير بالغردقة الذي يشهد صلاة الغائب أيضا على أرواح شهداء فلسطين من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.