هزة أرضية بقوة 2.5 درجة تضرب شرق تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، صباح اليوم الأحد، عن هزة أرضية ضربت بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر بعمق 13 كيلومترا، شرق تركيا.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا، على مسافة 119 كيلومترا شرق مدينة أرضروم بشرق الأناضول.

ووفقا لبيانات المركز الأوروبي، وقعت هزة أرضية ضربت شرق تركيا كذلك على مسافة 8 كيلومترات جنوب إليسكيرت بمقاطعة آجري شرق تركيا.