باحثة سياسية: إسرائيل لديها خطة ممنهجة للقضاء على الشعب الفلسطيني

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حسمت موقفها في سياق العمليات العسكرية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسقط 4 شهداء في الضفة الغربية.

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية وتفريغ غزة من أكبر عدد ممكن من المدنيين الفلسطينيين في المناطق الشمالية، كي يحصل على ما يسميه بالحدود الأمنية.

وتابعت أنّ الاحتلال يريد أن يقتطع جزءً من قطاع غزة، حيث يرغب في الحصول على 50 كيلومترا مربعا من إجمالي 360 كيلومترا مربع هي مساحة القطاع، كما أنّ المناطق الجنوبية من قطاع غزة لا تسلم من ضربات القصف الجوي، مؤكدة أنّ دولة الاحتلال تتبع خطة ممنهجة للقضاء على الشعب الفلسطيني، وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمدنيين.