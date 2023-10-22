وزير الخارجية يبحث الوضع في السودان وملف السد الإثيوبي مع مسؤول أوروبي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة «إكس».

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أنّ المناقشات تركزت على التحديات السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي، والوضع في السودان وملف السد الإثيوبي.