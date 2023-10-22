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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعترض مسيرة قادمة من لبنان

كتب:

هانى حسن
11:54 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرة قادمة من لبنان.

تدمير بالممتلكات العامة والخاصة

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية. 

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بقلم هانى حسن