بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لقيادات المحليات في مركزين بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9002 لسنة 2023، بإنهاء تكليف جنات عبد الفتاح عبد الوهاب نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق، ونقلها للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس، على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

حركة محليات محدودة

كما قرر محافظ الشرقية إنهاء تكليف أشرف عبد الوهاب حسانين، نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق، وسيد حسن عبد الحميد، رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير بمركز مشتول السوق، وهدى محمد حافظ رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت، وشحاتة أحمد محمدي، سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت، ونقلهم للعمل برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

تحسين مستوى الخدمات

ولتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قرر محافظ الشرقية إعادة تنظيم العمل بين كلٍ من أحمد عبد المنعم السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية القروية بالمحمدية برئاسة مركز ومدينه منيا القمح، للقيام بعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق، وكذلك حسين محمد حسين رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزيزية بمركز ومدينه منيا القمح، للعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق، والسيد رأفت السيد أحمد، برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت، ومحمد خيري محمد حسن، برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالمنير، ورضا السيد حمدان، برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

وتضمنت الحركة أنور محمد عبد الله محمد برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة، ومحمد عبدالخالق طلبة، برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق، للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت، وياسر رجب منصور برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمُنير، ووليد أحمد إبراهيم، برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق، للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذا القرار جاء لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام ولتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.