لتمكين الشباب.. محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن

أعلنت محافظة الدقهلية عن حركة محليات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في عدد من المراكز والمدن والأحياء عقب الانتهاء من الاختبارات التي تمت اليوم من خلال لجنة القيادات، بهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة وتحقيق التدوير الوظيفي، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة.

حركة جديدة للمحايات شملت نواب رؤساء المراكز والمدن بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان لها، أن حركة جديدة للمحليات شملت نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء تمت على أسس من العدالة والشفافية، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد.

أسماء حركة نواب رؤساء المراكز والمدن في الدقهلية

شملت حركة نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء 20 قيادة بالإضافة إلي إلغاء ندب واحد فقط ما يلي:

-ندب مي محمد عبد الرزاق من العمل نائب رئيس مركز المنصورة للعمل نائب رئيس حي غرب المنصورة

- ندب جيهان توكل عبد العظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه

- ندب سهام صلاح لبوبكر من العمل نائب رئيس مركز المنصورة للعمل نائب لمركز ومدينة شربين

- ندب جهاد مصباح إبراهيم من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين

- ندب علاء الدين شوقي من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة حاجا للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد

- ندب طه عبد القادر السباعي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد

- ندب علي إبراهيم جميل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حاجا للعمل نائب رئيس مركز ومدينة أجا.

- ندب إيمان عبد الرحمن محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل، نائب لرئيس مدينة محلة دمنة

- ندب إبراهيم صابر شبكة من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المنصورة

- ندب محمد حسن عبده من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز المنصورة

- ندب شعبان الجارحي حسن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية، للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية

- ندب أحمد هلال زهري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المطرية

- ندب إبراهيم عبد الله عبد الفتاح من العمل بالديوان العام للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل

- ندب أحمد حامد مصطفي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين، للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس

- ندب جيهان محمود المرسى من العمل نائب لرئيس مدينة الكردي، للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس

- ندب ياسر عمر حمزة من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مدينة الكردي

- ندب السيد أحمد حجاج من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائب لرئيس مدينة الكردي

- ندب السيد إبراهيم فاضل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين

- ندب هبه محمود حسن من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة طلخا

- ندب حنان فوزي عبدالباري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة تمي الأمديد.

كما تم إلغاء ندب محمد أمين نور من العمل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت التابعة لمركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية بمركز ومدينة دكرنس.