الفنان على الألفي يحكي تجربتة مع كورونا للمرة الرابعة: «لحظة حقيقة تعرف فيها حجمك»

تعرض الفنان علي الألفي للإصابة بفيروس كورونا للمرة الرابعة، وكشف عن تفاصيل ما يعيشه هذه الأيام من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته على موقع الصور «إنستجرام».

على الألفي يصاب للمرة الرابعة بكورونا

قال الفنان على الألفي: «تجربة الكورونا لرابع مرة خلت الموضوع فلسفي أكتر، من أسبوعين كنت بغني وبدب برجلي في الأرض، كما لو كنت الأقوى في الدنيا.. في حضور صحابي، وبعدها بفترة وصلت لمرحلة من ألم العظم والسخونية، وأني أتصل بأصدقائي أبكي من الألم، ودي مرحلة كل اللي عارفيني متأكدين أني ما بوصلهاش بسهولة».

وتابع الفنان على الألفي حديثه قائلا: «أنا زمان عملت عملية، ورجعت سايق يا جدع، ولا يهمني، كنت بتعامل مع الحالة أنها دور برد، لغاية ما القهوة طعمها بقى ميه وملح، والبرفانات اتشوهت ريحتها، الكورونا مزيج من المرض والألم والسجن الانفرادي، ولو أنت لوحدك مفيش قدامك غير أنك تنشف وتقوم تخدم نفسك».

وأضاف الألفي قائلا: «أقصى ما يمكن للجميع تقديمه هو مكالمة، ورغم أنها حقيقي بتفرق وبتهون نفسيا، لكن بردو بتحس أنك في تجربة (يوم يفر المرء من أخيه) وبالتحديد (لكل امرئ منهم شأن يغنيه)، أحنا لوحدنا في الدنيا، شايلين شيلتنا وهنقابل ربنا شايلين شيلتنا، مهما كانت عزوتك ومهما كنت مسنود بسند، هتيجي لحظة حقيقة تعرف فيها حجمك مقدرتك، يا رب اغفر لي كل لحظة تناسيت فيها قوتك وسمحت لنفسي بغضبك يا رب، استغفرك ربي وأتوب إليك، وبشهد عليا كل اللي يقرا الكلام ده وأنت خير الشاهدين».