الفنان علي الألفي يشيد بأغنية أنغام الجديدة: «جرعة عمق وشياكة»

أشاد المطرب علي الألفي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأغنية «نسينا نعيش» لأنغام، والتي طرحتها أمس عبر قناتها الخاصة يوتيوب.

وعقب قائلا: «جمال الخولي شعره ما بيكدبش.. بجد،حتى لو ده تكنيك كتابة مختلف وملخص ومكثف.. قدرت أفهم وأحس وأحب الكلام، اللحن حقيقي مدهش في بساطته وعمقه، توزيع جديد وغير متوقع بكل المستويات».

وأضاف: «غنا أنغام.. قولوا أنتو الكليب بقى.. جرعة عمق وشياكة وسينس وتفاصيل حلوة حلاوة.. من أول المشهد التمثيلي إلى الأداء».

أنغام تروج لأغنية «نسينا نعيش»

وروجت أنغام لأغنيتها الجديدة «نسينا نعيش» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قبل طرحها بساعات بطرح البوستر الدعائي الذي يحمل اللونين الأبيض والأسود، كما أعلنت أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن طرح الاغنية قائلة: «نسينا نعيش دلوقتي موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».