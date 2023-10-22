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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

كتب:

هانى حسن
12:56 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يستهدف بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

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بقلم هانى حسن