استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يستهدف بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.