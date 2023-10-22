شركة نهضة مصر تدعم منظومة النظافة في الإسكندرية بـ65 مليون جنيه

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب، دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ12 تريلا مرسيدس، بقيمة 65 مليون جنيه.

ضم التريلات لأسطول الخدمة

وقال حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات البيئية للمواطنين، ودعم أسطول الشركة بالسيارات والتريلات لسرعة نظافة شوارع الإسكندرية، ونقل المخلفات إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام، مشيرا إلى ضم هذه التريلات الجديدة لأسطول الشركة، ودخول 4 تريلات للخدمة، وجار دخول الباقي تباعاً عقب إنهاء التجهيزات والتراخيص الخاصة بها.

وذكر «إمام»، أن هذه التريلات تعمل بوحدة النقل الوسيط، حيث تقوم بجمع المخلفات من داخل المحطة ونقلها إلي المدفن الصحي بمدينة الحمام.

مدفن مجهز بأحدث الأجهزة

وأوضح أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي بالشركة، أن هذه التريلات الجديدة ستساعد في زيادة عدد النقلات اليومية التي تتم إلى المدفن، مما سيكون لها الأثر البالغ في تفريغ المحطات الوسيطة أولا بأول من المخلفات، وسيكون له أثره الإيجابي على المنظومة بشوارع الإسكندرية وتسريع وتيرة العمل الميداني.

وقال، إن المدفن الصحي بمدينة الحمام، والذي تُنقل إليه المخلفات بواسطة هذه التريلات الحديثة، هو مدفن مجهز بأحدث الأجهزة ويعمل وفقاً للمواصفات القياسية البيئية العالمية.