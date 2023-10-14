رفع كفاءة منظومة النظافة وصيانة أعمدة الكهرباء في بيلا بكفر الشيخ

واصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأهالي من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة، وصيانة أعمدة الإنارة بنطاق مركز ومدينة بيلا، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، علاوة على صيانة أعمدة الكهرباء.

رفع مخلفات وأتربة من الشوارع

بينما جرى رفع التراكمات والمخلفات والأتربة وتفريغ صناديق القمامة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بيلا، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالمدينة والقرى، ورفع المخلفات بجميع أنواعها والتخلص منها ووضعها بالمقلب العمومي بالمدينة، لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بكل الخدمات، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى، لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

رفع كفاءة وصيانة الأعمدة الكهربائية قبل الشتاء

كما قام قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، بإجراء صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من الطرق الرئيسية بنطاق قري مركز بيلا، وجارٍ الاستكمال لرفع كفاءة الإنارة بمداخل القرى والعزب، في إطار خطة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، قبل حلول فصل الشتاء.

بينما تأتي تنفيذ تلك الأعمال لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة شن حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بصفة دورية مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم.