محافظ الإسكندرية يكرم السيدات الفائزات بجائزة الأم المثالية

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية لعامي 2022 و2023 على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص والتي تعمل على حماية المرأة ومتحدي الإعاقة وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية الممكنة لهم والحرص على دعمهم مادياً ومعنوياً.

وأشار محافظ الإسكندرية؛ في بيان اليوم، إلى أن المحافظة قامت بإصدار استراتيجية وحدة تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهدافها بوضع خطة طويلة الأمد للتوعية بحقوق المرأة ومتحدى الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع عامة وبيئة العمل بصفة خاصة.

محافظ الإسكندرية: المرأة المصرية هي السند والعون

وأعرب «الشريف» عن امتنانه بوجوده بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن المرأة المصرية هي السند والعون لأبنائها وأسرتها.

وأكد محافظ الإسكندرية للأمهات المثاليات أن هذا التكريم ما هو إلا تكريم رمزي لأن الأم مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها، قائلاً إن هذا اليوم هو يوم رد جزء من الجميل للأم فهي تظل الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة.

وهنأ «الشريف» الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية، مؤكدًا حرصه على تكريمهن بنفسه، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأم والمرأة المصرية، التي شهدت في عهده طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي، حيث أنه يرعى تكريم الأمهات المثاليات بنفسه وذلك إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن.

أسماء المكرمات في الإسكندرية

وتم تكريم الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية عن عامي 2022 و2023 وهن: فريدة أحمد عبد الحميد، باحث قانوني بحي المنتزه أول، والدكتورة مرفت عبد المجيد فؤاد شئون البيئة بحي شرق، وأميرة وجية فرج باحث قانوني بحي شرق، وإيمان قناوي محمود محمد موظفة بحي منتزه أول، والسيدة عبد المقصود موظفة بحي منتزه أول.