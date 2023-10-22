تفاصيل إحلال وتجديد مستشفى طهطا العام في سوهاج بتكلفة 243 مليون جنيه

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، منذ قليل، جولة تفقدية في مستشفى طهطا العام، بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى بتكلفة 243 مليون و200 ألف جنيه، على مساحة 3740 مترا مربعا، وذلك بتفقد الأجهزة الطبية الجديدة للمستشفى، وغرف العمليات، والعنايات المركزة، وغرف إقامة المرضى، والمعامل، ومتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من أهالي مركز طهطا.

تحسين مستوى الخدمات الطبية

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال الجولة على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أهمية المشروع بالنسبة لأهالي مركز ومدينة طهطا، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

واستمع وزير الصحة ومحافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن المشروع، حيث بدأ العمل به في فبراير 2020، ويضم المستشفى بعد التطوير 149 سرير إقامة مرضى، و30 سرير للعناية المركزة، و31 سرير أطفال مبتسرين، و120 أسرة نوعية، إضافة إلى 4 غرف عمليات وغرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سريرا للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سرير، و5 غرف أشعة متنوعة، إضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.