خريطة زيارة وزير الصحة والسكان لمحافظة سوهاج غدا.. تضم 11 مستشفى

أعلنت محافظة سوهاج استقبال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان غدا الأحد في تمام الساعة 10 ونصف صباحا لتفقد عدة مستشفيات ووحدات صحية بالمحافظة، عقب تطويرها، لعرض التطوير الذى طال مختلف جوانب القطاع الصحي بمراكز محافظة سوهاج.

خريطة زيارة وزير الصحة لسوهاج

تنشر «الوطن»، خريطة الأماكن التي ستشهد زيارة الدكتور خالد وزير الصحة والسكان وهي:.

-تفقد مستشفى جهينة المركزي.

-تفقد مستشفى طهطا العام.

-تفقد وحدة طب الأسرة بقرية الشيخ زين الدين.

-تفقد مستشفى المراغة الجديد.

-تفقد وحدة إسعاف المراغة.

-تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي.

-تفقد مستشفى سوهاج للصحة النفسية.

-تفقد مستشفى سوهاج العام.

-تفقد مركز القلب والجهاز الهضمي.

-تفقد مستشفى سوهاج التعليمي.

-تفقد مستشفى الأورام.

خريطة التنمية بمحافظة سوهاج

ويعقب زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للمستشفيات والوحدات الصحية المطورة مؤتمر صحفي، لعرض الخطوات التنموية التي شهدها قطاع الصحة بمحافظة سوهاج، حيث شهدت قرى ومراكز المحافظة خاصة المنفذ بها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تنمية شملت كل القطاع الطبي مابين وحدات صحية ومراكز طب أسرة ووحدات إسعاف ومستشفيات مركزية.