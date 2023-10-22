وزير الصحة يتفقد مستشفى جهينة العام بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والوفد المرافق له، منذ قليل، بتفقد مستشفى جهينة العام، بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى، بتكلفة 180 مليون جنيه، على مساحة 7500 مترمربع.

وتفقد الوزير الأجهزة الطبية الجديدة بالمستشفى، وغرف العمليات، والعنايات المركزة، وغرف إقامة المرضى، والمعامل، تمهيدا لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين من أهالي مركز جهينة.

تحسين مستوى الخدمات الطبية

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال الجولة على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أهمية المشروع بالنسبة لأهالي مركز ومدينة جهينة، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

واستمع وزير الصحة ومحافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن المشروع الذي نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تضم 85 سرير إقامة مرضى، و12 سريرا للعناية المركزة، إضافة إلى 4 غرف عمليات، وغرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسيا للغسيل الكلوي.

وتتكون المستشفى من بدروم، ودور أرضي و4 أدوار علوية، حيث يحتوي البدروم على المطبخ، والتعقيم المركزي، والمغسلة، والمشرحة، والغازات الطبية، وتغيير ملابس العاملين، ويحتوي الدور الأرضي على قسم العيادات الخارجية، ووحدات الغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة، وقسم الطوارئ، وبنك الدم، وصيدلية، وغرفة إدارية، وغرفة خدمية، بينما يشمل الدور الأول العناية المركزة الجراحي والطبي، وقسم العمليات، وغرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية.