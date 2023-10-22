«التضامن» تطلق حملة للوقاية من العدوى بفيروسات الجهاز التنفسي.. إنفوجراف

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ أعراض الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، وهي الكحة الجافة، واحتقان الحلق، والنهجان وضيق التنفس، وإسهال في بعض الحالات، الصداع بالرأس، وانسداد الأنف والرشح، والإرهاق شديد وأوجاع بالجسم، وارتفاع في درجة الحرارة.

وأشارت التضامن الاجتماعي، خلال حملتها «النظافة صحة وسلامة.. أحمي نفسك وأسرتك» إلى أنّ طرق انتقال العدوى، تأتي من خلال الانتقال المباشر عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير من المصاب أثناء العطس أو الكحة.

طرق انتقال العدوى

وتابعت بأن طرق انتقال العدوى ربما تكون غير المباشرة من خلال لمس الأسطح والأدوات الملوثة، ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، أو من خلال الاختلاط المباشر مع المصابين بالمرض.

وأشارت التضامن الاجتماعي إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات هم كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وداء السكري، والسمنة، والسرطان.

وأكملت أنّ هذا إلى جانب المصابين بأمراض صدرية مزمنة مثل «الربو»، والحوامل، والأطفال دون الخامسة، والعاملون في مجال الرعاية الصحية.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «النظافة صحة وسلامة.. أحمي نفسك وأسرتك»، تستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وكل الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

وتنطلق الحملة في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، وهي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.