«التضامن» تعلن انتهاء حملة «التربية مشاركة»: ساهمت في توعية 2.5 مليون مواطن

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء فعاليات حملة «التربية مشاركة»، التي انطلقت في يونيو الماضي بالتزامن مع شهر التربية الإيجابية، بهدف تثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية وتعزيز الوعي الصحيح في التعامل مع الأطفال والنشء، وإتاحة الاستشارات الأسرية اللازمة لأولياء الأمور خاصة من هم في بداية حياتهم الزوجية، إضافة إلى توفير أنشطة عملية وأدوات توضح كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف المراحل العمرية.

وتضمنت الحملة تنفيذ العديد من الأنشطة، منها «يوم الأسرة» الذي عقد في العديد من المحافظات وشارك فيه جميع أفراد الأسرة بأنشطة ترفيهية، كما شاركت الرائدات الاجتماعيات في التوعية ببرنامج «التربية الأسرية الإيجابية»، الذي يستهدف الأبناء من اليوم الأول في الحمل وحتى 18 عامًا لتربيتهم تربية سوية تعزّز قدراتهم وتنمي مهاراتهم.

وبلغ إجمالي الفعاليات التي تم تنفيذها خلال الحملة 143 ألفا و207 ندوات، و3 ملايين و872 ألفا و61 زيارة، استهدفت 2 مليون و520 ألفا و135 سيدة ورجل.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة، مؤكدة أنّ الأسرة هي البيئة الأولي التي ينشأ فيها الإنسان، وأنّ دورها محوري في تنشئة الطفل تنشئة سليمة.

ولفتت القباج إلى أنّ القيادة السياسية وجّهت بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، والاهتمام بالأسرة المصرية وتقديم النماذج الإيجابية للارتقاء بالمجتمع.