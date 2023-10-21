أحمد الخطيب: لأول مرة تسبق الدولة الشعب في التضامن مع القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشارع دائما كان يسبق الحكومات في الحكم على القضية الفلسطينية، خاصة عندما يتم الاعتداء على الفلسطينيين، ولكنه هذه المرة تفاجأ بقرارات الدولة المصرية الاستباقية، لافتا إلى أنه في المعتاد كان الشعب يتحرك ضد الحكومات، ثم يتم استغلال تلك التحركات من قبل الحركات الإرهابية مع اتهامات بالخيانة.

موقف الدولة المصرية مشرف

وأوضح الخطيب، خلال استضافته على شاشة قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن الشعب المصري لأول مرة يرى موقف الدولة أسبق منه، وبمجرد أنه لمح إشارة غير مباشرة، خرج بالملايين دعما لقرارات الرئيس، مشيرا إلى أن الجاليات العربية في مصر شاركت في تظاهرة بالأمس ودعت لحل القضية.

دعم فلسطين وشعبها

وأشار رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الموقف المصري استبق الأحداث ودعم فلسطين وشعبها، لافتا إلى أن كل الأرواح مقدسة، ولكن يجب ألا نختزل المسألة فيما حدث يوم 7 أكتوبر، ولكن هناك قضية قائمة منذ انتهاء حرب 1973، والجميع اتفق على ضرورة حل الدولتين ولكن ذلك لم ينفذ حتى الآن.