ديانا كرازون: دخلت في حالة اكتئاب بسبب الأحداث المؤلمة في فلسطين

كشفت الفنانة ديانا كرزون عن إصابتها بحالة من الاكتئاب بسبب الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

ديانا كرزون: أشعر بغصة في قلبي.. ما باليد حيلة

وكتبت الفنانة ديانا كرازون قائلة: «دخلت في حالة اكتئاب مش طبيعية، مش قادرة أستوعب شو عم بصير، في غصة كبيرة بالقلب ببكي من جوا، وما باليد حيلة غير الدعاء، أشعر أن الإنسانية راحت، أو يمكن بدأت تنقرض أو بطل في قيم ومبادئ زي زمان …قبل ما أتزوج كنت أحس أمي بتزودها شوي قديش كانت تخاف علينا وبعد ما تزوجت حسيت قديش الضنا غالي كثير، ولا شي بالعالم بيسوى شي قدام ولادي يلي هم أهم شي عندي وبالمرتبة الأولى».

ديانا كرزون تحيي الأمهات الفلسطينيات: «قلبهم محروق وأقوياء في نفس الوقت»

وتابعت ديانا كرازون قائلة: «من وقت ما بلشت الأحداث وأنا بشوف كل أم فلسطينية كيف بتودع ولادها وقلبها محروق عليهم وبنفس الوقت قديش قوية وجبارة صرت ما أنام بالليل صار عندي أرق كل شوي أصحى أشوف راشد نايم واصفن فيه وأدخل عند سلمى بغرفتها واطمن عليها، أه على الوجع، الله يكون في عونكم».