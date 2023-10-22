محامو الفيوم ينظمون وقفة تضامنية وحملة تبرع بالدم لفلسطين

نظم مئات المحامين بمحافظة الفيوم، وقفة تضامنية داخل مقر نادي ونقابة المحامين، ظهر اليوم، دعما للقضية الفلسطينية، وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتهجير أهالي غزة قسريًا لسيناء، حفاظًا على القضية الفلسطينية، فلا أرض أو وطن دون شعب.

وعقب الوقفة، توافد المحامون على إحدى سيارات الإسعاف للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة، تمهيدًا لإرساله لهم عبر معبر رفح رفقة المساعدات الغذائية والطبية.

نقابة المحامين تندد بمحاولة التهجير

وندد مجلس نقابة المحامين بمحافظة الفيوم، في بيان له، بالأعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين، كما نددت بمحاولة التهجير القسري لأهالي غزة من أرضهم، وردد المشاركون في المسيرة العديد من الهتافات المناهضة للاحتلال.

دعم القضية الفلسطينية

من ناحيته كشف حازم طه عبد العليم، نقيب المحامين بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم يدعمون قلبًا وقالبًا القضية الفلسطينية، مشددًا على دعمهم للرئيس السيسي في منع تهجير أهالي غزة.

وأضاف أنهم لن يكتفوا بتنظيم وقفة احتجاجية، ولكنهم مع الفلسطينيين قلبًا وقالبًا ليس بتنظيم وقفة فقط، ولكن بالتبرع بدمائهم وأموالهم، مشيرًا إلى أنهم فتحوا صندوق تبرعات لجمع التبرعات لأهالي غزة.