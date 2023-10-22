رئيس القسم السياسي بـ«الوطن»: موقف مصر من قضية فلسطين أصبح أكثر وضوحا في عهد السيسي

قال إمام أحمد رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، إنَّ الموقف المصري منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر الحالي داعم للأشقاء في فلسطين ويدين الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الى القمة الطارئة القاهرة للسلام من أجل خلق رأي عام دولي عابر للقارات والجنسيات، إذ شارك بها 34 رئيس وزعيم ومسئول عن منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتابع: «جاءت أهمية قمة القاهرة للسلام لخلق رأي عام يقف على الحقيقة وتصحيح الصورة، كما أن المشكلة في الأحداث الحالية هو حدوث نوع من التزييف للرأي العام الدولي والذي صدّر إسرائيل وكأنّها تدافع عن نفسها وليس أنَّها دولة احتلال ترتكب مجازر».

وأكمل: «قمة القاهرة للسلام كان الهدف منها تصحيح هذه الصورة وإنفاذ المساعدات اللي مصر، ومن أول يوم الشباب من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واقفين على المعبر بعشرات ومئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية».

وأشار إلى أنَّ هدف قمة القاهرة للسلام كان الوصول الى هدنة ووقف فوري لإطلاق النار وإحياء مسار السلام، وهو الموقف المصري الذي لم يتغير على مدار العصور ولكنه أصبح أكثر فاعلية وأكثر وضوحًا وتكاملية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أنَّه منذ عام 2014 وحتى اليوم مصر دعمت القضية الفلسطينية كما لم يدعمها أحد بداية من قمة إعادة إعمار غزة في 2015 ومبادرة إعادة إعمار غزة الثانية 2021، وتشكيل اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة تحت رعاية مصرية واتفاق المصالحة عام 2017».