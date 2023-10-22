سائق شاحنة مساعدات لغزة: ننتظر دخول 30 سيارة إلى أهالينا في فلسطين اليوم

قال إيهاب أشرف، أحد سائقي شاحنات المساعدات المساعدات الإنسانية لغزة، إنّه مستمر في الصمود، والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية، لتوصيل باقي المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، متابعا: «دخلت 20 شاحنة إلى المعبر أمس، ومن المحتمل دخول 20 أو 30 شاحنة اليوم».

وأوضح أشرف، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، الذي يقف أمام المعبر منذ 9 أيام: «يوجد مشكلات في الطريق والسيارات، لكننا صامدون ونقف جميعا بجوار الأشقاء في غزة، ونيسر الأمور والظروف لإنجاز مهمتنا الأساسية وهي توصيل المساعدات لأهالينا»، متمنيا من الله عز وجل الدعم والتوفيق وتسهيل أداء مهمتهم.

وتابع أحد سائقي شاحنات المساعدات المساعدات الإنسانية لغزة: «نقف أمام معبر رفح، وهناك 70 أو 80 شاحنة بانتظار دخول المعبر لتوصيل المساعدات إلى القطاع، بخلاف الشاحنات التي تقف قبل بوابة رفح بمسافة (أي قبل الكمين) والشاحنات التي تقف في العريش».

وأكد أشرف، توافر وزيادة المعونات التي تنتظر الدخول لمعبر رفح، مشيرا إلى وجود 70 أو 80 سائق أمام المعبر: «نعبئ الشاحنات حسب أولويات احتياج الأهالي في قطاع غزة كالمياه والمستلزمات الطبية».