فلك الشام تساند القضية الفلسطينية بقصيدة شعرية بعنوان «غزة أكبر»

كشفت الشاعرة السورية فلك الشام عن أحدث قصائدها الشعرية تحت اسم «غزة أكبر» تعبيرًا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية.

فلك الشام تتحدث عن الأوضاع في غزة

وتأثرت فلك الشام، في قصيدتها بالأوضاع التي تحدث في قطاع غزة واستشهاد الأطفال، إذ كتبت في بداية القصيدة «غزة أكبر، من زجاج قد تُكسر، من وليد يبكي لكن، ليس هذا الدمع يقهر».

ودعت الشاعرة السورية في بيان كل القوى الناعمة من المثقفين والشعراء والفنانون، إلى دعم القضية الفلسطينية في قصائدهم وكتاباتهم، لنشر الهوية الفلسطينية وانتشار المعلومات الصحيحة عن ماهية الأراضي الفلسطينية.

الأوضاع في غزة

يُذكر أنَّ مدينة غزة كانت قد تعرضت لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أسفر خلال الأيام الماضية عن استشهاد ما يقرب من 4300 شخص خلال الأيام العشر الماضية وذلك بعد أن قصفت المقاومة المستوطنات الإسرائيلية في السابع من شهر أكتوبر الجاري وقلت 1300 إسرائيلي.